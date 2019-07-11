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Мурманская область. Арктика11.07.19 10:28

Шторм нагнал рост цен. Рубль растёт благодаря дорожающей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром сохраняют положительную динамику предыдущего дня на фоне угрозы шторма в Мексиканском заливе, из-за которой компании сократили добычу нефти, свидетельствуют данные торгов. Бюро по безопасности и экологическому контролю США сообщило 10 июля, что энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм.

Компании в среду эвакуировали персонал с 15 добывающих платформ и 4 установок.

Участники торгов также продолжают отыгрывать данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 9,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения только на 3,08 миллиона баррелей.

«Для поддержки цен на нефть нет ничего лучше, чем раннее начало сезона ураганов, при этом данные Минэнерго США рисуют еще более благоприятную картину для американского нефтяного рынка», — сказал агентству «Рейтер» управляющий партнер «Vanguard Markets» Стивен Иннес.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и позитивной динамике большинства валют emerging markets.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,0173 рубля. По отношению к последней сделке 10 июля доллар снизился на 16,27 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта рухнула на 78,15 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 5,76 копейки и составил 71,0199 рубля. К официальному курсу евро упал на 54,32 копейки.

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