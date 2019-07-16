Шторм затих, колебания курса валют снижаются

Мировые цены на нефть сегодня утром слабо колеблются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают отыгрывать последствия шторма в Мексиканском заливе и статистику из КНР.

В понедельник СМИ сообщили, что нефтепереработчики возвращаются к работе после перерыва, связанного с ураганом «Барри» в Мексиканском заливе. «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана в субботу. «Это (ураган. – Ред.) вызвало автоматические заказы на продажу, которые затем ускорили падение цен», — цитирует «Блумберг» директора по фьючерсам «Mizuho Securities» Боба Яугера..

Вместе с тем участники торгов продолжают отыгрывать неоднозначные данные из Китая. Июньская статистика по промышленному производству и розничным продажам в стране оказалась лучше прогнозов, а данные по динамике ВВП за второй квартал – ожидаемо слабыми.

Так, промышленность КНР в июне выросла на 6,3% в годовом исчислении против 5% месяцем ранее. Аналитики ждали роста лишь на 5,2%. Розничные продажи ускорили рост до 9,8% в годовом выражении с 8,6% в мае, тогда как ожидалось, напротив, замедление роста до 8,5%. ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3% в годовом выражении, при этом во втором квартале рост замедлился до 6,2% с 6,4% в первом. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны — с марта 1992 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,7092 рубля. По отношению к последней сделке 15 июля доллар увеличился на 4 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 11,88 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 6,34 копейки и составил 70,6109 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Снижение составило 24,65 копейки.