Штормовое и экстренное предупреждение

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, в нашем регионе отмечается ухудшение погодных условий. 15 января на севере Мурманской области и в Мурманске наблюдается юго-западный ветер в порывах 18-22 м/сек, позёмок. Сохранится до конца суток.

Рекомендации для населения: по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте; соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах области; при находжении на улице быть внимательным, обращать внимание на возможное падение рекламных стендов, элементов кровли, обрывы ЛЭП и линий связи, падение снега и наледи с кровли домов; не перегружать электрические сети, не использовать неисправные электронагревательные приборы; соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного отопления в жилых домах, дачных постройках, гаражах.