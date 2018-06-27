Мурманская область. Арктика27.06.18 15:33
Штормовое предупреждение
27 июня на севере Мурманской области и в Мурманске ожидается усиление юго-западного, западного ветра в порывах 18-20 м/с. Сохранится до 19-22 часов сегодняшнего дня.
Главное Управление МЧС России по Мурманской области призывает жителей региона быть внимательными и осторожными!
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Последние комментарии
Наталья
27.06.18 11:40
Здравствуйте. Центр помощи семье и детям есть, но по факту он может помочь, только тем, кто нуждается в жильё, а психологическая помощь женщинам, пострадавшим от насилия не оказывается. То есть , если
Комментарий к новости:Центр помощи семье и детям – спасение от бытового насилия
Светлана
27.06.18 07:20
что-то Угодник не торопится осчастливить мурманчан. Обещали к Дню рыбака его представить народу.
Комментарий к новости:День рыбака Мурманск встретит без Николая Чудотворца
Нина
26.06.18 17:09
Если расчёт оплаты за ТКО будет вестись с человека, то тогда во время отъезда, например, в отпуск, плата браться не должна. Это будет так?
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