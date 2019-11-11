Штрафами подгоняют управляющие компании

Сегодня руководители управляющих организаций, обслуживающих жилфонд Ленинского округа города Мурманска, были приглашены на очередное заседание оперативного штаба для отчета о проделанной работе. Всего в округе зарегистрирована 31 компания, взявшая на себя обязательства по содержанию домов и дворов горожан.

– Требования к УК не меняются: согласно договору они должны качественно и в срок убирать наледь с крыш домов, вывозить снег, не допускать колейности во дворах, содержать контейнерные площадки в чистоте, – отметил заместитель начальника управления Ленинского административного округа Александр Матыленок. – На сегодняшний день замечаний хватает, однако стоит отметить, что общая картина все-таки меняется в лучшую сторону. После предупреждений и штрафов многие управляющие компании стали серьезнее относиться к своим обязанностям.

Заседания оперативных штабов проходят во взаимодействии с прокуратурой дважды в неделю во всех округах заполярной столицы. Помимо этого специалисты округов регулярно проводят плановые и внеплановые рейды, в которых принимают участие депутаты городского Совета.

Только в Ленинском округе с начала 2019 года проведено 183 рейда, по их результатам составлено 1193 акта. Общая сумма наложенных штрафов – более 5 миллионов рублей. Штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей. Таким образом, должностное лицо заплатит штраф из своих средств, а не из денег жильцов.

Стоит отметить, что собираемость платежей за содержание и ремонт общедомового имущества превышает 90 процентов. Это очень хороший показатель, поэтому УК должны выполнять свою работу качественно.

Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, мурманчане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию, прокуратуру.