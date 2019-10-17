Штрафы за административные нарушения северян пополняют региональный бюджет

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги работы административных комиссий за 9 месяцев 2019 года. За этот период 19 административных комиссий, действующих на территориях городских округов и муниципальных районов области, рассмотрели 6320 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена региональным законом «Об административных правонарушениях». Это на 384 дела, или 6%, больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Из них 94% (5 937 дел) это дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения, 5,9% (375 дел) – о правонарушениях в сфере торговли, 0,1% (8 дел) – о правонарушениях в области охраны, распоряжения и использования собственности, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия.

53% (3350 дел) представляют дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, основную часть протоколов по которым составляют сотрудники полиции. По статье «Нарушение тишины и покоя граждан» рассмотрено около трёх тысяч дел. За появление в общественных местах с собаками без намордника и поводка рассмотрено 354 материала.

Общее количество рассмотренных дел по статье «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» составило 2555, что на 32,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По статье «Торговля в неустановленных местах» рассмотрено 375 дел. Суммы штрафов по этим статьям поступают в местные бюджеты.

В отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, мировыми судьями вынесено 325 решений по протоколам, составленным уполномоченными лицами.

За уклонение от исполнения административного наказания один нарушитель подвергнут аресту, 18 – привлечены к обязательным работам, остальным назначено наказание в виде штрафа в двойном размере от неуплаченной ранее суммы.

В местные бюджеты за 9 месяцев поступили более 12,2 млн рублей сумм штрафов, что почти на 5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.