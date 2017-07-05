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Мурманская область. Арктика05.07.17 14:14

Штурманы Балтийского флота окажут помощь экипажам кораблей Северного флота при прохождении через балтийские проливы

Штурманы Балтийского флота окажут помощь в прохождении  балтийских проливов экипажам ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», совершающих межфлотский переход с Северного флота на Балтику для участия в Главном военно-морском параде.

Они будут доставлены в точку встречи в Северном море на спасательном буксире «СБ-921» Балтийского флота, который уже вышел из Балтийска и взял курс в проливную зону Балтийского моря.

После того как офицеры будут доставлены на борт, отряд кораблей Северного флота приступит к прохождению проливов Большой Бельт, Эресунн, Каттегат и Скагеррак, которые располагаются между Скандинавским и Ютландским полуостровами и соединяют Северное море с Балтийским. 

Проход кораблей будет осуществляться с учетом рекомендаций и опыта штурманов  Балтийского флота, хорошо знающих особенности навигации в данном морском районе.

Он является зоной интенсивного судоходства, и прохождение по нему регламентировано специальными правилами и картами.

Особенностью данного морского участка является наличие большого количества мелей, узкостей и фарватеров, что требует особого внимания и профессионализма от экипажа корабля во время их форсирования. Помимо этого, порядок прохода военных кораблей и судов определен в «Правилах доступа иностранных военных кораблей и самолетов в датские районы в мирных условиях», принятых Данией в 1951 году.     

После прохождения проливов кораблям Северного флота предстоит совершить переход через Балтийское море в Кронштадт, где моряки - североморцы начнут подготовку к участию в Главном военно-морском параде, который состоится в г. Санкт-Петербурге 30 июля в День Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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