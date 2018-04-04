«Штурманы» бескрайнего моря информации собрались на научно-практическую конференцию

Сегодня в Мурманске на базе областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» проходит региональная научно-практическая конференция «Детское и юношеское чтение: пространство взросления и самоопределения». Пленарное заседание конференции открыла губернатор Марина Ковтун.

Тема форума близка и понятна каждому, уверена губернатор Марина Ковтун, ведь читательский опыт сродни жизненному, он так же формирует личность, без его наличия и осмысления очень трудно по-человечески состояться.

«Мы знаем это по себе, и потому нам небезразлично, что и как читают сегодня наши дети», – подчеркнула глава региона, добавив, что перед педагогами и библиотечными работниками стоит двойная задача – пробуждать у ребят интерес к чтению и одновременно служить для них «штурманами» в бескрайнем море информации.

В Мурманской области целенаправленная работа по продвижению детского и юношеского чтения идет активно. Получил широкую поддержку региональный проект «Читающая школа». В начальной школе и 5-6 классах проводится «Час чтения». Разработаны дистанционные курсы для школьников, например, «Как стать квалифицированным читателем». Соответственно выстраиваются программы повышения квалификации педагогов.

Плодами этой работы становятся убедительные победы школьников региона в различных конкурсах: всероссийских конкурсах сочинений «Россия, устремленная в будущее» и «Я – гражданин России». Юные северяне успешно участвуют во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» и Международном конкурсе детской рукописной книги.

С 2017 года в рамках конкурса правительства Мурманской области на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования предусмотрена номинация «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения». Шесть школ в разных городах области получили полумиллионные гранты на развитие информационно-библиотечных центров.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека реализует целый ряд специальных проектов и программ, направленных на продвижение книги и поддержку чтения. Библиотека стала инициатором и организатором Международного конкурса детской рукописной книги. Много лет Мурманская область участвует во Всероссийской Неделе детской и юношеской книги.

В рамках конференции педагоги и библиотекари со всей области обменяются опытом и лучшими практиками в рамках шести тематических секций. Речь пойдет о методах формирования интереса к чтению у дошкольников, инновациях в сфере продвижения детского и подросткового чтения, семейном чтении и профессиональных задачах педагогов-библиотекарей. Также на конференции будет подписано Соглашение о сотрудничестве Русской школьной библиотечной ассоциации и областного Института развития образования.

В рамках конференции организована стендовая выставка, представляющая материалы из опыта работы школ области по организации инновационного библиотечного пространства. На выставке представлены профессионально ориентированные практики по направлению «Журналистика», опыт реализации проектов «Читающая гимназия», «Книговорот», «Книжный навигатор», «Час чтения», а также методические материалы по использованию технологий смыслового чтения.