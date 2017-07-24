Штурмовик времён Великой Отечественной войны, поднятый из озера Кривое, поднялся в небо во время работы авиакосмического салона МАКС-2017

Штурмовик времён Великой Отечественной войны Ил-2, поднятый в озере Кривое в Мурманской области, принял участие в Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Напомним, месяц назад он впервые поднялся в небо над Новосибирском. Ил-2 пролежал на дне озера почти 69 лет прежде чем его подняли оттуда. Как «Арктик-ТВ» сообщало, подъём самолёта осуществляли участники поисково-исследовательская группа раритетной авиации «ИКАР» из города Заозёрска. Помощь им оказали мурманские пограничники.

Согласно историческим справкам, самолёт получил серьёзные повреждения во время воздушного боя 25 ноября 1943 года. Командир экипажа младший лейтенант Валентин Скопинцев и воздушный стрелок краснофлотец Владимир Гуменный пытались дотянуть до аэродрома, но вынуждены были сесть на лёд озера.

В тот день экипаж Ил-2 уничтожил на земле два самолёта противника и зенитку, а стрелок в воздушном бою сбил преследовавший их «Мессершмит».