Шутить с перегрузом в России не будут

Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу РФ создать оперативную систему оповещения водителей грузовиков о допущенном перегрузе. Поручение было дано по итогам встречи Акимова с правлением общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», сообщает пресс-служба кабмина.

«Максим Акимов поручил Минтрансу обеспечить создание оперативной системы оповещения водителей и/или владельцев транспортных средств и грузов о допущенном перегрузе», - говорится в тексте.

Предполагается, что мгновенное оповещение о нарушении, зафиксированном на первой по маршруту рамке весогабаритного контроля, позволит водителю оперативно устранить перегруз до вторичного штрафа по пути следования.

По мнению Акимова, сейчас целесообразно рассмотреть вопрос «градуальной» ответственности за перегруз. В случае непреднамеренного или незначительного нарушения водителю будет назначен скорее символический штраф, если же нарушение злостное - максимальный.

Как отметил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков, в министерстве уже обсуждается законодательная инициатива о возможности наложения штрафа за перегруз на грузоотправителя.