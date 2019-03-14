Шведские политики посетят Кировск в рамках программы «Баренц – время молодёжи»

Представители совета муниципалитета Лулео (Швеция) посетят Кировск в составе шведской делегации и обсудят молодёжную политику, развитие культурны и туризма. Трехднёвный визит пройдёт в рамках международного проекта «Баренц – время молодёжи».

Представители шведской стороны совместно с российскими студентами и членами депутатского собрания Коммуны Лулео. В Кировск приедет председатель законодательного органа Нихад Зара, заместитель председателя Даниел Смират и секретарь собрания Ина Сандберг. Возглавляет делегацию кураторы проектов с российской и шведской стороны Оксана Черезова и Катерина Экстрем.

14 марта интернациональная делегация посетит КФ АО «Апатит», где гостям расскажут об истории открытия апатитонефелинового месторождения и строительстве Кировска. С приветственным словом перед участниками визита выступит глава администрации Юрий Кузин.

15 марта на семинаре, который пройдёт в МВЦ «Апатит», делегация и представители с российской стороны будут работать в нескольких группах. Общение предполагает также выработку общих проектов развития туристической инфраструктуры, сотрудничества в сфере образования и спорта.

15 и 16 марта также запланированы экскурсии, во время которых гости смогут познакомиться с туристической инфраструктурой Кировска, посетят Хибинскую гимназию и городскую библиотеку.