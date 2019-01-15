«Швейные машины Зингера» - выставка из цикла «Простые вещи»

16 января в главном здании Мурманского областного художественного музея начнет работу выставка «Швейные машины Зингера» из цикла выставок «Простые вещи».

В XIX веке в Россию машинки привозились из-за рубежа и были доступны в основном зажиточным семьям. Приданое в виде швейной машинки «Зингер» делало девушку богатой невестой.

Акционерное общество «Мануфактурная компания Зингер» появилась в 1897 году, но вся продукция ввозилась из-за границы.

В 1900 году в Подольске компания «Зингер» приобрела землю, где был построен завод. Им управлял немец Вальтер Франк Диксон. Инструкция по эксплуатации сначала печаталась на немецком и русском языках, поэтому в народе сложилось мнение, что машинки «Зингер» немецкого производства. В 1902 году была выпущена первая швейная машина «Зингер» в России. А к 1913 их выпускалось около 600 тысяч в год. Существовало 50 отделений, которые продавали продукцию через 2500 магазинов.

В экспозиции гости музея увидят предметы из частных коллекций северян.

Посетить выставку можно до 3 марта.