Сидельцы ждут заказов - делегация представителей региональных органов власти и бизнес-сообщества ознакомилась с производственным сектором УИС

На базе исправительной колонии № 17 УФСИН России по Мурманской области прошла рабочая встреча с участием руководства УФСИН России по Мурманской области, представителей министерств и ведомств, муниципальных органов региона, бизнес-сообщества.

Встреча была организована при содействии Уполномоченного по правам предпринимателей Мурманской области Дмитрия Барышева. Основная цель мероприятия – наладить конструктивное взаимодействие с муниципалитетами, представителями бизнеса и обсудить вопросы использования промышленного потенциала исправительных учреждений.

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Мурманской области Евгений Салыкин, обращаясь к участникам встречи, особо подчеркнул, что развитие производства исправительных учреждений способствует увеличению количества осуждённых, привлекаемых к труду. Данные осуждённые приобретают трудовые навыки, зарабатывают стаж, получают зарплату, которая позволяет им выплачивать суммы по их исковым обязательствам.

Занятость трудовой деятельностью - один из важнейших факторов ресоциализации осуждённых. И для увеличения трудозанятости производственный сектор уголовно-исполнительной системы Мурманской области нуждается в больших долгосрочных заказах.

В рамках мероприятия, прошедшего в формате открытого диалога, для гостей был организован ознакомительный визит в центр трудовой адаптации осужденных ИК-17.

В частности, гости посетили швейный участок, столярный цех, участок по изготовлению мебели из ламинированной ДСП, по производству изделий из композитных материалов (жидкий гранит), а также изготовление изделий с использованием фрейзерного 3D-станка. В ходе экскурсии представители муниципалитетов, предприниматели задавали вопросы о возможных объемах заказов, доставке продукции, гарантии качества, формировании технических заданий и т.д.

Особый интерес у участников встречи вызвал цех в пекарне учреждения, где производится широкий ассортимент кондитерских изделий. Эта небольшая мини-пекарня работает уже два года и является хорошим примером реализации совместного с предпринимателем социально-экономического проекта.

После посещения центра трудовой адаптации осуждённых участники мероприятия поделились своими впечатлениями, обсудили ряд организационных моментов, а также перспективы возможного взаимодействия.