Сигналы» от граждан – это собственно и есть поле работы чиновников – Марина Ковтун

По поручению губернатора Марины Ковтун 23 ноября в Мурманской области уже в третий раз прошёл Единый день приёма граждан в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления региона. Его итоги сегодня подвели на оперативном совещании под руководством главы региона.

«Сигналы» от граждан – это собственно и есть поле работы чиновников. Анализ количества, характера и территориальной принадлежности обращений представляет собой оценку качества работы власти, а также наглядно показывает степень доверия граждан к органам власти», – сказала Марина Ковтун.

В ходе Единого дня приёма граждан было принято 180 северян, из них 129 человек обратились в органы местного самоуправления. По результатам приёма дано 65 поручений и 115 устных разъяснений, доложил и.о. руководителя аппарата правительства Мурманской области Валерий Федько.

Традиционно самыми многочисленными были обращения, в которых поставлены вопросы, относящиеся к жилищно-коммунальной сфере. Второй по значимости темой обращений граждан были вопросы социальной сферы. Они касались проведения медицинских обследований, работы медицинских учреждений, оказания адресной социальной и материальной помощи, применения трудового законодательства и занятости населения, проинформировал Валерий Федько.

Комментируя представленную информацию, губернатор констатировала, что тематика обращений не нова. Чаще всего люди обращаются к власти с трудностями в сферах, с которыми сталкиваются ежедневно.

«Пальма первенства по-прежнему за ЖКХ, медициной и социальным обслуживанием. А значит, ведомствам этого блока нужно более ответственно и грамотно подходить к исполнению своих задач», – подчеркнула Марина Ковтун.

Подавляюще количество обращений в этом году пришлось на муниципалитеты. Что, по мнению, губернатора стало прямым результатом активизации работы местных властей с гражданами, повышения открытости органов местного самоуправления и знаком роста доверия граждан к властям муниципалитетов.

Глава региона выразила уверенность, что так же полезно и для граждан, и для властей пройдет Общероссийский день приёма, который в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина состоится в День конституции 12 декабря. В этот день северяне смогут обратиться в приёмную президента в Мурманской области, федеральные органы власти и их территориальные подразделения, исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления региона.