Сила слова школьников Мурманской области оценена в Москве

По результатам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений абсолютными победителями признаны 4 обучающихся Мурманской области, среди которых Прямикова Елена, учащаяся 8 «А» класса МОУ ООШ № 21 (педагог-наставник Аркатова Н. Л.), и Бережная София, обучающаяся 5 класса МОУ СОШ № 22 (педагог-наставник Корнеева Н. Ю.). Они представили Мурманскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений.

В этом году во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 1,5 миллиона учащихся школ и профессиональных образовательных организаций из 85 субъектов Российской Федерации. На федеральный этап конкурса было представлено 290 работ.

2 ноября в Москве в зале заседаний Министерства образования и науки Российской Федерации состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений, на которой присутствовали делегации из 53 субъектов Российской Федерации, включая делегацию из Мурманской области.

Церемония награждения открылась выступлением директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России А.Е. Петров, который подчеркнул, что Всероссийский конкурс сочинений стал заметным и значимым событием как для участников, так и для всех тех, кто неравнодушен к настоящему и будущему образования и культуры России. Особо отмечена определяющая роль учителей русского языка и литературы, которые обеспечивают высокое качество преподавания своих предметов.

100 обучающихся школ и профессиональных образовательных организаций из 60 субъектов Российской Федерации стали победителями Всероссийского конкурса сочинений 2017 года.

В числе пяти абсолютных победителей федерального этапа конкурса – Прямикова Елена, учащаяся 8 «А» класса МОУ ООШ № 21 г.Оленегорска (педагог-наставник Аркатова Наталья Леонидовна). Среди победителей федерального этапа Конкурса Бережная София, обучающаяся 5 класса МОУ СОШ № 22 г.Оленегорска (педагог-наставник Корнеева Наталья Юрьевна). Оленегорские школьницы награждены дипломами победителя Всероссийского конкурса сочинений 2017 года, получили памятные подарки и сборник сочинений, в котором опубликованы их конкурсные работы. Педагогам-наставникам вручены благодарственные письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России.

Благодарственным письмом за помощь в организации и проведении Всероссийского конкурса сочинений награждена региональный координатор Дмитриева Ольга Константиновна, доцент кафедры преподавания общеобразовательных предметов ГАУДПО МО «ИРО».

В завершении церемонии закрытия Всероссийского конкурса сочинений 2017 года ректор ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» Е.Ю. Малеванов от лица федерального оператора ВКС поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении Конкурса, поздравил победителей, их родителей и учителей, пожелал ребятам новых творческих успехов и побед.