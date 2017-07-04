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Мурманская область. Арктика04.07.17 08:53

Сильнее всего по кошельку северян ударил рост цен на картофель, фотоаппараты и услуги железнодорожного транспорта

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как  сообщает ведомство, ссылаясь на данные Мурманскстата, в январе-мае 2017 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 102,2% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 102,9%), что выше среднероссийского уровня на 0,5 процентного пункта (101,7%). Продовольственные товары с начала года подорожали в среднем на 3,3% (по России – на 2,4%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 2,3%, платные услуги населению – на 1,0% (по России, соответственно, на 1,2% и 1,3%). Рост цен на продовольственные товары в первую очередь обусловлен удорожанием большинства видов овощной продукции. За пять месяцев текущего года картофель подорожал в 1,9 раза,  другие овощи - в среднем на 18,4%. Помимо них существенное увеличение цен отмечено на сливочное масло (на 10,4%), овощные консервы (на 6,2%), солёные и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 6,0%), оливковое масло (на 5,4%), фрукты и цитрусовые (на 5,3%),  печень говяжью (на 4,9%), сыр (на 4,3%), рыбу охлажденную и мороженную разделанную лососевых пород,  кофе (на 3,4%), молоко и молочную продукцию (на 3,2%).

При этом в январе-мае наблюдалось снижение цен на огурцы (на 22,8%), апельсины (на 22,4%), куриное яйцо (на 19,1%), сахар (на 11,5%), крупы и бобовые (на 8,2%), подсолнечное масло (на 6,6%), мясо птицы (на 5,1%), охлажденную рыбу (на 4,4%), пшеничную муку (на 3,4%), орехи и сухофрукты (на 2,8% и 2,1%, соответственно).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости  зарегистрировано на фотоаппараты (на 5,5%), ювелирные изделия (на 4,8%), топливо моторное (на 4,7%), табачные изделия (на 4,0%), бельё для детей ясельного возраста (на 3,8%), велосипеды (на 3,7%), галантерею, металлическую и фарфоро-фаянсовую посуду (на 3,6%), товары для животных (на 3,5%),  парфюмерно-косметические товары и печатные издания (на 3,4%), обувь (на 3,3%), ткани (на 3,2%).

Из числа платных услуг населению услуги железнодорожного транспорта подорожали на 12,4%, городского пассажирского транспорта - на 10%, прачечных - на 7,6%, проводного вещания - на 7,4%, медицинские услуги - на 4,8%, обрядовые - на 4,7%, услуги правового характера - на 3,0%, дошкольного воспитания и экскурсионные услуги - на 2,8%, ветеринарные - на 2,7%. Стоимость услуг профессионального обучения снизилась на 4,2%, страхования - на 3,3%, банков - на 2,2%.

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