Сильнейшие знатоки мира соберутся в Мурманске

2 и 3 ноября в столице Заполярья пройдёт I Чемпионат мира по спортивной версии игры «Брэйн ринг».

За кубок победителя сразятся игроки из Германии, Эстонии, Израиля, Армении, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Франции, Молдовы, Нидерландов, Новосибирска, Калуги, Сколково, Йошкар-Олы, Тюмени, Волгограда и, конечно, Мурманска.

Всего в Чемпионате примут участие 30 команд, в том числе «Норманны» – самый титулованный коллектив знатоков города.

Заполярная столица славится своим уникальным опытом проведения международных соревнований. Так, традиционный фестиваль спорта «Гольфстрим» ежегодно собирает по 15 тысяч участников из более чем 20 стран, а в 2015 году у нас прошёл Первый Чемпионат мира по ледяному плаванию, за который Мурманск получил международный спортивный «Оскар».