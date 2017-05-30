Сильнейший вузов России вольётся в МАГУ

Мурманский государственный технический университет занял 161-е место среди российских вузов по качеству образования в Академическом рейтинге университетов (Academic Ranking of World Universities – European Standard ARES-2017), подтвердив «адекватное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями».

Рейтинг включает оценки, в зависимости от соответствия качества образования вуза европейским стандартам по версии Европейской Научно-промышленной палаты, от высшей категории – класс АА+, до минимальной – класс С.

Лучшими вузами страны с максимальным классом (АА+) признаны Московский государственный университет им. М. В. Ломоносовa и Московский физико-технический институт (МФТИ).

Возглавил рейтинг в СЗФО Санкт-Петербургский государственный университет, которому присвоен класс (АА) и 7-е место в общероссийском рейтинге.

Северный (Арктический) федеральный университет М.В. Ломоносовa (ВВ+) и Петрозаводский государственный университет (ВВ+) заняли 67-е и 72-е место, соответственно.

Напомним, ректор МГТУ Сергей Агарков приглашён в Москву для участия в заседании рабочей группы в Минобнауки России, которое пройдёт 31 мая, которое будет посвящено обсуждению поставленных Росрыболовством вопросов к проекту программы развития объединенного университета, которую разработал МАГУ.