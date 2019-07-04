Сильные ветра спасают северян от загрязнений воздуха

Региональным Министерством природных ресурсов и экологии подготовлен и опубликован доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2018 году. В нём отражены основные сведения по тематикам: «Атмосферный воздух», «Радиационная обстановка», «Климатические особенности года», «Водные ресурсы», «Почвы и земельные ресурсы», «Недра», «Особо охраняемый природные территории», «Объекты животного мира», «Водные биологические ресурсы», «Охотничьи ресурсы», «Лесные ресурсы», «Воздействие отдельных видов экономической деятельности на состояние окружающей среды», «Отходы», «Влияние экологических факторов на здоровье населения» и др. В подготовке доклада приняли участие органы власти, организации и общественные объединения Мурманской области.

Как отмечается в докладе, в целом, в 2018 году выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (215,322 тысячи тонн) уменьшились на 27,597 тысячи тонн по сравнению с 2017 годом (242,919 тысячи тонн), выбросы от передвижных источников (автомобильный транспорт) увеличились на 1,2 тысячи тонн.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились выбросы твёрдых веществ на 1,484 тысячи тонн, при этом уменьшились выбросы оксида углерода на 0,5319 тысячи тонн, оксидов азота (в пересчете на NO2) на 3,26 тысячи тонн, углеводородов (без ЛОС) на 2,913 тысячи тонн, летучих органических соединений на 5,2817 тысячи тонн, прочих газообразных и жидких загрязняюших веществ на 1,7938 тысячи тонн. В 2018 году на территории региона сохраняется тенденция к снижению выбросов диоксид серы (на 15,301 тысячи тонн).

В 2018 году сохраняется тенденция к снижению объёмов выбросов тяжёлых металлов и их соединений в атмосферный воздух в Мурманской области: диванадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись), свинец и его неорганические соединения (в пересчёте на свинец), марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид), мышьяк, неорганические соединения (в пересчёте на мышьяк), никель (никель металлический). Также отмечается увеличение выбросов меди оксид (в пересчёте на медь), хpома (хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) по сравнению с 2017 годом.

Наибольшее количество выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух по-прежнему отмечается на территории Печенгского района – 75,025 тысячи тонн (в 2017 году – 80,375 тысячи тонн), где расположены крупнейшие предприятия цветной металлургии.

Как отмечается в докладе, в атмосферном воздухе Мурманска в периоды НМУ в апреле, мае отмечались повышенные разовые концентрации оксида углерода до 1,2 ПДК в северной части города (ул. Лобова) и до 1,1 ПДК в центре города (ул. Папанина). В зимнее время среднемесячные концентрации бенз(а)пирена превышали допустимую санитарную норму в северной части города – 2,4 ПДК (январь). В июле-августе среднемесячные концентрации формальдегида наблюдались на уровне от 1,2 ПДК до 1,7 ПДК.

В 2018 году рассчитанные по данным наблюдений ФГБУ «Мурманское УГМС» критерии оценки состояния атмосферного воздуха показывают, что промышленные центры и города Мурманской области входят в число городов России с низким уровнем загрязнения (г.г. Апатиты, Заполярный, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Мурманск, Североморск, Оленегорск), отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха п. Никеля по содержанию диоксида серы.

В значительной степени рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Мурманской области способствует активная циклональная деятельность с умеренными и сильными ветрами.