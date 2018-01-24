Сильный ветер и снег придут на смену морозу

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 января погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Северной Атлантики на Скандинавию и далее в Баренцево море. По Мурманской области ожидается снег, наиболее интенсивный днём 25 января, порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная, ночью с прояснениями погода. Временами снег. Ветер юго-восточный сильный, ночью на севере умеренный. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -22-27°, днём от +1 до -4°. Гололедица, днём ухудшение состояния дорог.