Силовики дали отпор вооруженной преступной группе во время межведомственных командно-штабных учений

В Мурманской области состоялись командно-штабные учения руководства и личного состава УМВД России по Мурманской области, Управления Росгвардии по Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области, а также УФСБ России по Мурманской области.

Целью учений стала практическая отработка совместных действий сотрудников органов внутренних дел региона и иных правоохранительных структур при проведении специальной операции. Для выполнения учебного задания были предоставлены специализированные технические средства. УФСБ – наземный транспорт, Управление Росгвардии – беспилотный летательный аппарат.

По легенде учений оперативные службы МВД России на территории Северо-Западного федерального округа получили информацию о том, что подготовлена вооруженная преступная группа, имеющая намерения проникнуть на территорию Мурманской области с целью дестабилизации обстановки в регионе, совершения ряда преступлений на объектах массового пребывания людей и захвата особо важных объектов.

В тренировке, организованной оперативным отделом УМВД России по Мурманской области, каждый отдел полиции действовал согласно поставленным задачам.

Как отметило руководство УМВД России по Мурманской области, в период подготовки и проведения командно-штабных учений задачи, поставленные личному составу, выполнены в полном объёме. Действиям сотрудников дана удовлетворительная оценка.

Видео УМВД России по Мурманской области.