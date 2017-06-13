Силовики показали высокий уровень профессионализма на открытом чемпионате «Динамо» по спортивному ориентированию

Мурманским региональным отделением Общества «Динамо» в минувшие выходные был проведён открытый чемпионат МРО ОГО ВФСО «Динамо» по спортивному ориентированию бегом и первенство МРО ОГО ВФСО «Динамо» среди КФК по спортивному ориентированию бегом в зачёт комплексной Спартакиады. При поддержке федерации спортивного ориентирования Мурманской области и личного состава УФССП по Мурманской области соревнования проводились в районе вертолётной площадки на пересечении ул. Шевченко и Восточной объездной дороги.

На старт вышли около 50 участников, представляющие сборные команды областного управления МВД России, КФК № 2, УФСИН, УФССП, КФК № 8, Росгвардии, Мурманской таможни, а также лучшие спортсмены-ориентировщики Мурманской области.

В соответствии с условиями соревнований по завершению активных поисков десяти контрольных пунктов по лесу были выявлены победители и призеры соревнований. Среди женщин убедительную победу праздновала сотрудник ППСп УМВД России по Мурманской области мастер спорта России международного класса по легкой атлетике Маркелова Татьяна, второе место - у судебного пристава Алиевой Анны, третье место завоевала сотрудник ППСп УМВД России по Мурманской области мастер спорта по лыжным гонкам Кондрашкина Яна.

Среди мужчин победителями стали Бровин Алексей (КФК № 8), занявший первое место, Мартыненко Евгений (УМВД России по Мурманской области) – 2 место и Марудо Владимир (УМВД России по Мурманской области) – 3 место.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в командном первенстве уверенную победу одержала сборная команда УМВД России по Мурманской области (Марудо Владимир, Мартыненко Евгений, Прусаков Алексей, Кондрашкина Яна, Маркелова Татьяна), второе место у сборной команды КФК № 8. Третье место заслужили представители КФК № 2.