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Мурманская область. Арктика31.05.17 16:24

Силовики предотвратили побег преступников из спецавтомобиля - учебный

Сегодня состоялось межведомственное тактико-специальное занятие по отработке действий по розыску и задержанию преступников, совершивших побег при конвоировании на обменном пункте железнодорожной станции.

В мероприятии приняли участие сотрудники УФСИН России по Мурманской области, регионального УМВД, Управления Росгвардии и Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте.

По легенде учений на обменном пункте железнодорожной станции «Мурманск» двое подследственных совершили побег из спецавтомобиля. В ходе проведения совместных разыскных мероприятий, а также проведения спецоперации условные преступники были задержаны.

В завершение учений были подробно разобраны основные элементы проведённой операции, дана удовлетворительная оценка подготовленности личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

По словам инспектора группы организации действий при чрезвычайных ситуациях УФСИН, основными учебными задачами данной тренировки было совершенствование слаженности действий дежурных служб и личного состава всех взаимодействующих ведомств при выполнении задач по розыску и задержанию сбежавших из-под стражи преступников.

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