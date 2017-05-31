Силовики предотвратили побег преступников из спецавтомобиля - учебный

Сегодня состоялось межведомственное тактико-специальное занятие по отработке действий по розыску и задержанию преступников, совершивших побег при конвоировании на обменном пункте железнодорожной станции.

В мероприятии приняли участие сотрудники УФСИН России по Мурманской области, регионального УМВД, Управления Росгвардии и Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте.

По легенде учений на обменном пункте железнодорожной станции «Мурманск» двое подследственных совершили побег из спецавтомобиля. В ходе проведения совместных разыскных мероприятий, а также проведения спецоперации условные преступники были задержаны.

В завершение учений были подробно разобраны основные элементы проведённой операции, дана удовлетворительная оценка подготовленности личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

По словам инспектора группы организации действий при чрезвычайных ситуациях УФСИН, основными учебными задачами данной тренировки было совершенствование слаженности действий дежурных служб и личного состава всех взаимодействующих ведомств при выполнении задач по розыску и задержанию сбежавших из-под стражи преступников.