Силы и войска Северного флота полностью готовы к новому учебному году

На Северном флоте завершилась подготовка к новому учебному году, который в Вооружённых Силах Российской Федерации начинается 1 декабря. Во всех объединениях, соединениях и частях флота подвели итоги боевой подготовки за летний период обучения, проверили готовность к зимнему.

Комиссии, состоящие из офицеров управлений, служб и отделов штаба Северного флота, провели контрольные проверки во всех объединениях и соединениях. Руководство комиссиями было возложено на заместителей командующего флотом. Сформированный в нынешнем году армейский корпус, в состав которого вошли мотострелковые соединения сухопутных войск флота, в том числе первая в ВС РФ арктическая бригада, проверяла комиссия под руководством командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова.

В ходе работы проверочные комиссии оценили систему планирования боевой подготовки на местах, состояние учебно-материальной базы, обеспеченность и укомплектованность войск и сил.

По итогам проверок все силы и войска Северного флота признаны готовыми к началу нового 2018 учебного года. Его интенсивность будет сопоставима с 2017 годом, в ходе которого силами флота было выполнено около 4700 зачётных мероприятий боевой подготовки. Больше половины из них составили боевые упражнения с практическим применением оружия. Было проведено 213 ракетных стрельб.

Задачи боевой подготовки в море успешно решали экипажи 68 боевых кораблей и подводных лодок. Они выполнили 669 боевых упражнений практическим оружием.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, около 2700 боевых применений основных видов вооружения выполнила армия ВВС и ПВО Северного флота, в том числе 144 воздушные стрельбыи 51 практический пуск авиационных ракет.

В целом в 2017 году различные показатели по видам боевой подготовки были увеличены от 10 до 70 процентов по сравнению с 2016 учебным годом.