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Мурманская область. Арктика24.09.17 14:18

Силы и войска Северного флота вернулись в пункты постоянной дислокации

Как «Арктик-ТВ» сообщало, зачётное учение разнородных сил Северного флота состоялось под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова в период с 14 по 21 сентября. В различных эпизодах учения приняли участие более 20 боевых кораблей, в том числе тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», до 10 атомных и дизельных подводных лодок различных проектов, в том числе атомные крейсеры «Дмитрий Донской» и «Орёл», около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. Было задействовано более 5 тысяч человек военнослужащих Северного флота и более 300 единиц боевой техники и вооружения.

За время выхода в море каждый из боевых надводных кораблей прошёл порядка полутора тысяч миль и выполнил десятки боевых упражнений, связанных с противолодочной, противодиверсионной и противовоздушной обороной, нанесением артиллерийских и ракетных ударов.

В ходе розыгрыша различных эпизодов с боевой стрельбой в акваториях Баренцева, Белого морей и моря Лаптевых было произведено 13 пусков крылатыми ракетами морского и наземного базирования, в том числе и из-под воды с борта двух атомных подводных ракетных крейсеров. Были успешно отработаны задачи по поражению крылатых ракет-мишеней, имитирующих средства воздушного нападения условного противника. ТАРКР «Пётр Великий» и эсминец «Адмирал Ушаков» выполнили зенитные ракетные стрельбы комплексами ПВО «Форт-М» и «Ураган».

Боевые стрельбы проводились вдали от районов интенсивного судоходства с заблаговременным предупреждением всех судоводителей и закрытием опасной зоны для полётов гражданской авиации, сообщает пресс-служба СФ.

 

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