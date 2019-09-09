8 сентября в военных гарнизонах Северного флота, расположенных на территории Архангельской Вологодской и Мурманской областей и в Республике Коми, прошёл единый день голосования. Активное участие в голосовании на выборах губернаторов двух регионов и в местные органы самоуправления приняли воины-североморцы.

Подавляющее большинство военнослужащих Северного флота и совершеннолетних членов их семей проголосовали на 49 избирательных участках, созданных во флотских гарнизонах. Самый северный избирательный участок был сформирован на острове Южный архипелага Новая Земля, где проходили выборы в местный совет депутатов.

Силы Северного флота помогли организовать досрочное голосование жителей отдалённых посёлков Крайнего Севера. Членов избирательной комиссии доставляли на такие объекты вертолётами и катерами.

Всего на Северном флоте досрочно проголосовали экипажи 24-х кораблей и судов, выполняющих сегодня поставленные задачи вдали от пунктов постоянного базирования, а также смотрители маяков и военнослужащие, несущие вахту на дальних постах.