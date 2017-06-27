Силы Северного флота принимают участие в поиске пропавших в Баренцевом море рыбаков

Корабли, суда и авиация Северного флота задействованы в поиске рыбаков, потерпевших крушение на резиновой лодке 25 июня в районе западной оконечности острова Кильдин в Баренцевом море.

26 июня акваторию и побережье в районе поиска осматривал экипаж спасательного буксира СБ-523.

Был подготовлен к вылету дежурный поисково-спасательный вертолёт Ка-27 ПС, но в связи с низкой облачностью и сложными метеорологическими условиями вылет не состоялся.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сегодня в поиске рыбаков был задействован десантный катер. Планируется к вылету вертолёт Ми-8. Кроме этого, экипажи кораблей и судов Северного флота, выходящие в Баренцево море и возвращающиеся в базу, осуществляют наблюдение за акваторией и поиск рыбаков по маршруту следования.