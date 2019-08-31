Силы Северного флота, участвовавшие в учении под Норильском, приступили к погрузке на десантные корабли в Дудинке

Подразделения морской пехоты Северного флота и ротная тактическая группа Воздушно-десантных войск, принимавшие участие в межвидовом тактическом учении по обороне промышленного объекта в Арктике, вчера приступили к погрузке техники на большие десантные корабли в Дудинке.

Накануне военнослужащие совершили марш по маршруту Норильск – Дудинка. По автомобильной дороге прошла колёсная техника — бронеавтомобили «Рысь», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град» и армейские мотовездеходы. Гусеничная техника — двухзвенные тягачи «Алеут», танки Т-80БВМ, самоходные гаубицы «Гвоздика», боевые машины десанта БМД-2 — была доставлена к месту погрузки на железнодорожных платформах. Всего было переброшено в порт Дудинки более 80 единиц техники.

Активная фаза межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике проходила на полуострове Таймыр в районе города Норильска 26 августа под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

Как сообщает пресс-служба СФ, в межвидовом тактическом учении были задействованы силы Северного флота, подразделения Воздушно-десантных войск, авиация частей Центрального военного округа и командования дальней авиации ВКС России. К учению были также привлечены подразделения МВД, МЧС и УФСИН, которые отработали комплекс задач антитеррористической направленности.

Военнослужащие подразделений армейского корпуса Северного флота и ВДВ продолжат выполнение задач арктического похода на больших десантных кораблях «Александр Отраковский» и «Кондопога».