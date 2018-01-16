Сим-карта помешала длительному свиданию жене с мужем

Мурманчанка, прибывшая на длительное свидание к своему мужу, отбывающему наказание в ИК-18 пос.Мурмаши, пыталась доставить в учреждение запрещённый предмет.

При досмотре личных вещей гражданки в её кошельке была обнаружена и изъята сим-карта одного из операторов связи.

Длительное свидание было отменено, в отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время по данному факту проводится проверка.