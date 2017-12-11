Сим-карта помешала свиданию москвички с мужем, отбывающим срок в ИК-18 пос. Мурмаши

Жительница Москвы, прибывшая 9 декабря на длительное свидание к своему мужу, отбывающему наказание в ИК-18 пос. Мурмаши, была уличена сотрудниками колонии в попытке доставки в учреждение запрещённых предметов.

При досмотре личных вещей гражданки в её дамской сумочке была обнаружена сим-карта одного из операторов связи.

Женщина объяснила, что по неосторожности забыла выложить сим-карту. Тем не менее, предварительно гражданке был доведён порядок проведения свиданий, предложено сдать запрещённые предметы, также она была предупреждена об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов и о возможных последствиях такого поступка.

Длительное свидание было отменено. В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.

Всего за 11 месяцев 2017 года было изъято при попытках доставки в учреждения УИС Мурманской области 241 средство сотовой связи и комплектующих к ним. 15 человек привлечены к административной ответственности.