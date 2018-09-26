Сим-карта в юбке сорвала длительное свидание

Сотрудники ревдинской исправительной колонии № 23 при проведении обязательного досмотра вещей и одежды гражданки, прибывшей на длительное свидание к осужденному, обнаружили спрятанную сим-карту. Запрещённый к хранению и использованию на территории колонии предмет был зашит в пояс юбки гражданки.

Длительное свидание было отменено. В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со ст.19.12 КоАП РФ. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.