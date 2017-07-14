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Мурманская область. Арктика14.07.17 11:39

Символы Победы не должны использоваться в коммерческих целях?

13 июля в офисе регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась дискуссионная площадка в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» на тему: «Символы Победы. Как исключить использование символов в маркетинговых целях?».

Провёл встречу заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска Михаил Белошеев. В мероприятии приняли участие главный специалист-эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России Светлана Мороз, представители  региональных общественных организаций, предпринимательского сообщества, педагоги, члены регионального Общественного совета по партийному проекту «Историческая память», члены и сторонники партии.

Поводом послужило то, что в последнее время участились случаи использования общеузнаваемых символов Победы Великой Отечественной войны в коммерческой рекламе. В настоящее время фракция «Единой России» в Госдуме разрабатывает законопроект, направленный на то, чтобы пресечь неэтичное использование символов Победы в коммерческих целях.

Специалист Мурманского УФАС России предложила выйти партии «Единая Россия» с предложением в Госдуму и внести поправки в 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», либо в ст. 5 №38-ФЗ «О рекламе», о запрете использования символов Победы (знамени, орденов, медалей, изображений памятников воинам) в маркетинговых целях, и в целях противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

По итогам дискуссионной площадки были обсуждены такие вопросы как: отказаться от аббревиатуры ВОВ и закрепить на законодательном уровне полное название Великая Отечественная война, внести на рассмотрение поправки в № 38-ФЗ «О рекламе»,  внести на рассмотрение поправки в 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в том числе и для запрета использования Символов Победы в коммерческих целях.

Комментарии

№ 214.07.17 13:18 - Иринасогласна с Локи. Я всё время раздражаюсь, когда увижу в тексте сокращённое буквенное написание словосочетания Великая Отечественная война в виде ВОВ. Но это уже стало массовым явлением. Даже в текстах о ветеранах и детях войны, которые готовят сами ветераны, печатают ВОВ - как будто собаки лают. Поздно всполошились едроссы.
№ 114.07.17 11:49 - ЛокиТакое впечатление, что людям нечем заняться!! Чем вас раздражает реклама с символикой Победы? Как вы потом будете её отслеживать? У нас сегодня в законе о рекламе прописано, что нельзя использовать образы несовершеннолетних в рекламе не детских товаров, а на самом деле эта статья фактически не действует, так как малолетних детей пихают в рекламу бритвы «Джилет», разных моделей машин, лекарств для взрослых, продуктов питания, кредитных услуг... Посмотрите один вечер за рекламными блоками и будет сразу же всё ясно. А про аббревиатуру «ВОВ» уж помолчу, она вошла уже и в печатные тексты и устную речь. Поздно проснулись!
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согласна с Локи. Я всё время раздражаюсь, когда увижу в тексте сокращённое буквенное написание словосочетания Великая Отечественная война в виде ВОВ. Но это уже стало массовым явлением. Даже в текста
Комментарий к новости:Символы Победы не должны использоваться в коммерческих целях?
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