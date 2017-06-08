«Символы России и Мурманской области» - в «Кировке» проведут познавательную программу для школьников из летних лагерей

8 июня в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря, пройдут познавательные и занимательные занятия.

В 10.30 и 11.30 мальчишки и девчонки посетят мастерскую творческих каникул «Природа дарит вдохновение». Ребята создадут красивые фигуры из воздушных шаров и узнают много нового о самих шариках: какие виды существуют, кто их придумал и какие «шариковые» рекорды поставили люди.

В 11.00 и 12.00 специалисты Дворца проведут для детей познавательную программу «Символы России и Мурманской области». Школьники познакомятся с историей официальных символов России и нашего края, примут участие в викторине, где смогут показать свои знания.