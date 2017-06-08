Мурманская область. Арктика08.06.17 08:34
«Символы России и Мурманской области» - в «Кировке» проведут познавательную программу для школьников из летних лагерей
8 июня в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря, пройдут познавательные и занимательные занятия.
В 10.30 и 11.30 мальчишки и девчонки посетят мастерскую творческих каникул «Природа дарит вдохновение». Ребята создадут красивые фигуры из воздушных шаров и узнают много нового о самих шариках: какие виды существуют, кто их придумал и какие «шариковые» рекорды поставили люди.
В 11.00 и 12.00 специалисты Дворца проведут для детей познавательную программу «Символы России и Мурманской области». Школьники познакомятся с историей официальных символов России и нашего края, примут участие в викторине, где смогут показать свои знания.
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 625 человек
-Скоро в эфире09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 47 серия (12+)10:15«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«Тяжелый песок». Художественный сериал, 6 серия (16+)12:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЯнварскую 5-тысячную прибавку к пенсии старики уже проелиВ Мурманской области спрос на микрозаймы вырос в 2,7 раза-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 9 копеек, евро - почти на 7 копеекМировые цены на нефть разворачивают курс валют-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХВ Кировск пришло тепло – отопительный сезон завершёнПлановые отключения в Мурманске на 8 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг