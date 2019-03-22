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Мурманская область. Арктика22.03.19 08:20

Синий цвет стал героем познавательной программы в областной научной библиотеке

Настроение всех оттенков синего цвета смогли почувствовать участники познавательной программы  «Симфония синего». В различных культурах синий цвет - это цвет истины и интеллекта. Он символизирует доброту и честность, мудрость и открытость. Синий цвет окружает нас повсюду: это синева озер и рек, темно-синие вершины гор и небесные дали. 

Познавательная программа собрала на своих площадках мурманчан разных возрастов и интересов.

Ребята из 61 прогимназии познавали  все разнообразие синего  на увлекательных мастер-классах, подготовленных преподавателями Детской театральной школы. Они    нарисовали Кольский залив и маяк,  с помощью трафаретов сделали поделку на морскую тематику под названием «Голубая марина».

Учащиеся колледжа сервиса и рыбопромышленного колледжа стали участниками открытия фотовыставки «Зов Севера» Дмитрия Горшенева и творческой встречи с автором, поддержать которого пришли его коллеги по фотоклубу «Мурманск» Елена Коваленко и Эмилия Бабий. Снимки Дмитрия погружают в магическую красоту Кольского полуострова. На работах изображены  живописные уголки нашего  края с самых захватывающих ракурсов.  Фотографы поделились  секретами мастерства, рассказали о том, куда они выезжают, чтобы снять красивые кадры, как сделать интересный фоторепортаж. А затем ребята получили творческое задание – провести фотосъемку в библиотеке: они работали в разных залах, вели репортажную съемку и даже побывали в  книгохранении библиотеки.

Учащиеся индустриального колледжа отправились в познавательное путешествие по рекам и озерам  «Голубое ожерелье планеты». Они выясняли, по каким рекам путешествовали герои литературных произведений Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» и Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», где же находится загадочная Крокодиловая река. Используя карты, атласы, энциклопедии находили великие реки России, по легендам определили озера, а чтобы получить очередное задание, им пришлось вспоминать исторические события,  связанные с реками, художников, запечатлевших их на своих полотнах, названия морей, океанов, городов.

Вместе с психологом Светланой Максимовой участники мастер-класса «Синий - цвет разума, красный - цвет страсти» узнали,  как цвет влияет на наше настроение, воздействует на наши мысли и поступки, что цветовые предпочтения могут рассказать о характере человека. Музыкальные произведения, исполненные  учащимися Колледжа искусств, погрузили слушателей в мир синего цвета.

Мурманчане старшего поколения стали участниками  вечера-фантазии «Цвет небесный, синий цвет…».  Они услышали песни «Синяя вечность» и «Ноктюрн» Муслима Магомаева в исполнении руководителя ансамбля солистов «Орфей» Андрея Макарова. «Синий цвет в истории человечества» стал темой презентации Натальи Ежовой, преподавателя Колледжа искусств. О синем,  как о цвете моря и неба, о синем в живописи, музыке, поэзии и кинематографе рассказала слушателям специалист библиотеки. Участники вечера насладились работами импрессионистов и экспрессионистов, услышали стихи о синем цвете, увидели отрывки из фильма Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: синий». Среди музыкальных произведений, прозвучавших на вечере – «Цветная симфония» Артура Блисса и «Сирены» Клода Дебюсси, ария Снегурочки из оперы Римского-Корсакова, блюз «Настроение индиго» и песня группы «Дети детей» «Синее-синее».

 

 

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Последние комментарии

Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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