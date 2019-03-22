Синий цвет стал героем познавательной программы в областной научной библиотеке

Настроение всех оттенков синего цвета смогли почувствовать участники познавательной программы «Симфония синего». В различных культурах синий цвет - это цвет истины и интеллекта. Он символизирует доброту и честность, мудрость и открытость. Синий цвет окружает нас повсюду: это синева озер и рек, темно-синие вершины гор и небесные дали.

Познавательная программа собрала на своих площадках мурманчан разных возрастов и интересов.

Ребята из 61 прогимназии познавали все разнообразие синего на увлекательных мастер-классах, подготовленных преподавателями Детской театральной школы. Они нарисовали Кольский залив и маяк, с помощью трафаретов сделали поделку на морскую тематику под названием «Голубая марина».

Учащиеся колледжа сервиса и рыбопромышленного колледжа стали участниками открытия фотовыставки «Зов Севера» Дмитрия Горшенева и творческой встречи с автором, поддержать которого пришли его коллеги по фотоклубу «Мурманск» Елена Коваленко и Эмилия Бабий. Снимки Дмитрия погружают в магическую красоту Кольского полуострова. На работах изображены живописные уголки нашего края с самых захватывающих ракурсов. Фотографы поделились секретами мастерства, рассказали о том, куда они выезжают, чтобы снять красивые кадры, как сделать интересный фоторепортаж. А затем ребята получили творческое задание – провести фотосъемку в библиотеке: они работали в разных залах, вели репортажную съемку и даже побывали в книгохранении библиотеки.

Учащиеся индустриального колледжа отправились в познавательное путешествие по рекам и озерам «Голубое ожерелье планеты». Они выясняли, по каким рекам путешествовали герои литературных произведений Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» и Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», где же находится загадочная Крокодиловая река. Используя карты, атласы, энциклопедии находили великие реки России, по легендам определили озера, а чтобы получить очередное задание, им пришлось вспоминать исторические события, связанные с реками, художников, запечатлевших их на своих полотнах, названия морей, океанов, городов.

Вместе с психологом Светланой Максимовой участники мастер-класса «Синий - цвет разума, красный - цвет страсти» узнали, как цвет влияет на наше настроение, воздействует на наши мысли и поступки, что цветовые предпочтения могут рассказать о характере человека. Музыкальные произведения, исполненные учащимися Колледжа искусств, погрузили слушателей в мир синего цвета.

Мурманчане старшего поколения стали участниками вечера-фантазии «Цвет небесный, синий цвет…». Они услышали песни «Синяя вечность» и «Ноктюрн» Муслима Магомаева в исполнении руководителя ансамбля солистов «Орфей» Андрея Макарова. «Синий цвет в истории человечества» стал темой презентации Натальи Ежовой, преподавателя Колледжа искусств. О синем, как о цвете моря и неба, о синем в живописи, музыке, поэзии и кинематографе рассказала слушателям специалист библиотеки. Участники вечера насладились работами импрессионистов и экспрессионистов, услышали стихи о синем цвете, увидели отрывки из фильма Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: синий». Среди музыкальных произведений, прозвучавших на вечере – «Цветная симфония» Артура Блисса и «Сирены» Клода Дебюсси, ария Снегурочки из оперы Римского-Корсакова, блюз «Настроение индиго» и песня группы «Дети детей» «Синее-синее».