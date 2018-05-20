Синоптики обещают в Мурманской области повышение температуры воздуха, местами дождь

Владимир Толчинский Я бы ещё понял дневной запрет для облегчения движения, но ночной расценивать иначе, чем наплевательское отношение к людям не могу. Комментарий к новости: В связи с установкой дорожных знаков по улице Самойловой изменено дорожное движение

Сергей Счетчики счетчиками, а почему тепло дорогое., для чего тогда счетчики, если ,,по факту'' дороже выходит., рассрочки, повышение тарифов-для чего? Ссылка на повышение цен-на нефтепродукты хороша, люди р Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Теплосчётчик - хорошо или это плохо?