Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Мурманской области в январе 2020 года

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете», какая погода ждёт россиян в январе. По её словам, после Нового года в столице показатели будут превышать норму на один градус (при норме в минус десять-пятнадцать градусов ночью и минус пять-десять днём).

Несколько холоднее привычного январь будет на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, а также на западе Ленинградской области. Кроме того, прохладная погода установится в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва.

Очень холодная погода без осадков ожидается на северо-востоке ДФО: на Чукотке, северо-востоке Якутии и континентальных районах Магаданской области.

При этом Паршина отметила, что в центральных областях, напротив, возможны снегопады.

Теплее обычного январь будет на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области). Небольшое повышение температуры ожидается также на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии.