Сирийские беженцы продолжают предпринимать попытки пробраться в Норвегию через Заполярье

Сотрудники УФСБ России по Мурманской области совместно с погрануправлением ФСБ по Республике Карелия задержали сирийских беженцев, пытавшихся незаконно попасть из Мурманской области в Норвегию.

При попытке пересечения государственной границы из Российской Федерации в королевство Норвегия были задержаны двое граждан Сирийской Арабской Республики ( 1982 г .р. и 1975 г .р.), не имеющих регистрации на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области.

Нарушителей обнаружили уже за полосой инженерно-технических сооружений на границе, на режимной пограничной территории. Выйти на них помогла полученная ранее оперативная информация о планирующемся переходе.

Следственным отделом УФСБ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное пересечение государственной границы.