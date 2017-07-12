Сирийские беженцы продолжают предпринимать попытки пробраться в Норвегию через Заполярье
Сотрудники УФСБ России по Мурманской области совместно с погрануправлением ФСБ по Республике Карелия задержали сирийских беженцев, пытавшихся незаконно попасть из Мурманской области в Норвегию.
При попытке пересечения государственной границы из Российской Федерации в королевство Норвегия были задержаны двое граждан Сирийской Арабской Республики (
Нарушителей обнаружили уже за полосой инженерно-технических сооружений на границе, на режимной пограничной территории. Выйти на них помогла полученная ранее оперативная информация о планирующемся переходе.
Следственным отделом УФСБ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное пересечение государственной границы.