Сирот становится меньше, и им есть, где жить

В 2018 году, в соответствии с заявками органов опеки и попечительства, планируется обеспечить жильём 146 человек

На майском заседании правительства Мурманской области министр образования и науки Наталия Карпенко рассказала о реализации в регионе жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Возможность квартирных махинаций с таким жильём в Заполярье за последние 5 лет полностью исключена.

Крыша над головой, с ремонтом

Одной из мер социальной поддержки детей-сирот и оставшихся без попечения родителей является реализация их жилищных прав, уточнила министр. В соответствии с законом Мурманской области органы местного самоуправления со статусом городского округа и муниципального района с отдельными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних наделены полномочиями по обеспечению их жильём. Дети-сироты, являющиеся собственниками жилья, нанимателями либо членами семьи нанимателей квартир по договорам социального найма сохраняют на них право на весь период пребывания в семьях опекунов, попечителей или приёмных родителей. А также – на весь период проживания в интернатах для детей-сирот, обучения в профессиональных организациях, прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исполнительных учреждениях. Органы местного самоуправления осуществляют контроль за сохранностью жилья до возвращения в них детей-сирот.

«Дети, не имеющие квартир, однократно, - подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, - обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилфонда по договорам найма».

В 2017 году было запланировано предоставить места для проживания 184 северянам, относящимся к категории детей-сирот. В течение года, на основании решений муниципальных межведомственных комиссий о признании невозможным проживание этих граждан в ранее занимаемых квартирах, решений суда о включении в муниципальный список детей-сирот, которые должны быть обеспечены жилыми помещениями, в список внесены сведения ещё о 7 детях.

В итоге в прошлом году квартирами по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечен 191 северянин, относящийся к категории детей-сирот. Расход финансовых средств составил 231,2 млн рублей, в том числе средств регионального бюджета – 226 млн.

В 2018 году, в соответствии с заявками органов опеки и попечительства, планируется обеспечить жильём 146 человек. На эти цели предусмотрены средства в объёме 187 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 182 млн. В первом квартале 2018 года для детей-сирот приобретены 24 квартиры, расход региональной казны составил 30,2 млн рублей. Жильё приобретено в Мурманске, Кандалакшском и Кольском районах.

Наталия Карпенко обратила внимание глав муниципалитетов, участвующих в заседании правительства по видеосвязи, на своевременное приобретение жилья для сирот. Занимаясь мониторингом, Минобразования региона имеет понятие о сроках покупки квартир и никаких рисков при этом на сегодня не усматривает.

Перестановка слов – и смысл меняется

Министр обратила внимание на важную работу, которой будут заниматься в текущем году в муниципальных образованиях. В соответствии со статьёй 8 федерального закона № 159 о дополнительных гарантиях по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году начинается период перевода жилых помещений, нанимателями которых являются дети-сироты из специализированного фонда в жилфонд специального использования.

Пять лет назад понятие специализированного фонда было введено из-за махинаций с квартирами лиц, из числа детей-сирот. Они многократно перепродавались, а дети оставались без жилья. Поэтому был введён 5-летний мораторий.

Перевод жилых помещений, нанимателями которых являются лица из числа детей-сирот, из специализированного жилищного фонда в жилищный фонд социального использования потребует огромной ответственности, сказала министр. Должна быть полностью исключена возможность их утраты. Для осуществления данной работы в органах местного самоуправления назначены уполномоченные органы – межведомственные комиссии.

«Эти комиссии по окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения, при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, будут осуществлять мероприятия по исключению жилых помещений и специализированного фонда, - пояснила Наталия Карпенко. – Далее с лицами из числа детей-сирот будут заключаться договоры социального найма в отношении занимаемых ими помещений».

К обстоятельствам, необходимым для оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и приводящим к повторному заключению договора найма специализированного жилого помещения, относятся: длительная болезнь, инвалидность, препятствующие добровольному исполнению обязанностей жильца. А также – неудовлетворительная адаптация к самостоятельной жизни. По каждому случаю нужно принимать конкретные решения.

В 2018 году истекают договоры такого найма у 116 человек. Прогнозируемое количество нанимателей, с которыми планируется повторное заключение договора, 22 северянина. У них, как считают в муниципалитетах, существует риск утраты квартир, потому что люди плохо социализированы.

ЕЖКВ для сирот

Наталия Карпенко также отметила, что детям-сиротам на весь период отсутствия в сохранённых жилых помещениях предоставляются дополнительные гарантии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты (ЕЖКВ). В 2017 году данной мерой социальной поддержки воспользовались 1 тысяча 372 человека, расход из областного бюджета составил 39,8 млн рублей. В 2018 году в региональной казне предусмотрены 41,5 млн рублей на выплаты для 1 тысячи 433 человек. В первом квартале 2018 года льготой уже воспользовались 1 тысяча 363 человека, расход областного бюджета составил 11 млн рублей.

«Соблюдение всех жилищных прав детей-сирот находится на постоянном контроле регионального Министерства науки и образования. Мы контролируем ситуацию в муниципалитетах. Неисполненных обязательств в отношении детей-сирот нет», – подчеркнула Наталия Карпенко.

В соответствии с региональным законодательством детям-сиротам однократно производится ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются. В 2017 году отремонтировано и подготовлено к заселению жилье для 69 человек, расход из областного бюджета на эти цели составил 5,7 млн рублей. В текущем году запланировано проведение ремонта квартир для заселения 67 детей-сирот, на эти цели в региональной казне зарезервировано 7 млн рублей. Сейчас в муниципалитетах проводят аукционы по выбору подрядчика на исполнение ремонтных работ.

Министр обратила внимание на сокращение в регионе не только количества детей-сирот и увеличение устройства их в семьи, но и сведение к минимуму появление новых ребят, оставшихся без попечения. Если в 2016 году в категорию детей-сирот были переведены 284 юных северянина, то в 2017-м таковых стало 227 человек. Хотя проблемы нарастания социального неблагополучия в семьях имеют место, признала министр.

Жильё - по месту учёбы и работы

Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган попросил глав администраций муниципалитетов обратить внимание на вопрос сохранения за детьми-сиротами закреплённого за ними жилья. По этой теме к бизнес-омбудсмену поступило 17 обращений.

«Нередко в квартирах ребят продолжают находиться граждане, ведущие асоциальный образ жизни, - сказал Борис Коган. – Бывшие родители, потерявшие права на детей, или родственники. Детей беспокоит: как они туда вернутся, каким образом будет складываться дальнейшая жизнь?».

Уполномоченный по правам ребёнка просит усилить профилактическую работу в этом направлении. И изыскать возможность предоставления жилья сироте по месту учёбы в профессиональном учебном учреждении и будущей работы. Так, например, предложение главы администрации Терского района было реализовано в Мурманске при участии детского омбудсмена. А вот для юноши из ЗАТО Александровск, обучающегося в Кольском колледже, не нашлось жилья по месту учёбы и будущей работы.

«Это очень важно, мы же должны закреплять молодых специалистов, в том числе и путём предоставления жилья», - напомнил он.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«РПГ».