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Мурманская область. Арктика06.04.18 15:09

Система ранней помощи семье ребёнка с ограниченными возможностями здоровья является приоритетом

Под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк состоялось очередное заседание Координационного совета по развитию ранней помощи в Мурманской области. В заседании Координационного совета приняла участие заместитель руководителя департамента реализации инициатив направления «Социальные проекты» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению проектов» Надежда Иванова.

Инна Погребняк отметила, что система ранней помощи семье ребёнка с ограниченными возможностями здоровья является несомненным приоритетом развития практики современного дошкольного образования. В марте 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках реализации проекта «Система доступного и непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста».

Надежда Иванова рассказала об условиях реализации проекта на территории Мурманской области и особо подчеркнула необходимость межведомственного взаимодействия в вопросах оказания ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

Члены Координационного совета обсудили проект плана мероприятий («дорожной карты») по разработке и внедрению межведомственной модели ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. После утверждения плана на региональном уровне начнется работа по реализации данного проекта на территории Мурманской области, которая должна привести к созданию комплексной межведомственной системы оказания ранней помощи семьям, воспитывающим детей целевой группы.

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