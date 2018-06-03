Мурманская область. Арктика03.06.18 09:30
Система среднего профессионального и высшего образования скатилась в «демографическую яму»
Численность школьников в России за последние 17 лет снизилась на 21,7%. Об этом говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования за 2017 год, размещенном в субботу на сайте кабмина.
Как говорится в данном документе, «демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования». В докладе отмечается, что «прогнозная численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн человек)».
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