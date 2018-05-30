На заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, рассмотрели ход исполнения поручения Президента РФ о развитии системы подготовки рабочих кадров.

Как сообщила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, эта работа в регионе ведется с 2014 года, когда регион вступил в движение «WorldSkills», основная цель которого – повышение престижа рабочих профессий. По мнению главы ведомства, одним их инструментов движения, направленных на создание принципиально новой системы подготовки кадров, является система аккредитации образовательных организаций. Первым в Мурманской области прошел аккредитацию Кольский транспортный колледж, к 2020 году будет аккредитовано 25 специализированных центров компетенций.

По словам Наталии Карпенко, наблюдается ежегодный рост численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования.

«Крупные предприятия региона включились в совместную работу по оснащению материальной базы колледжей и внедрению так называемой дуальной формы обучения – не только в училище, но и на производстве. Ковдорский ГОК завершает создание лаборатории, полигона горного дела и учебного класса на опытной обогатительной фабрике для студентов Ковдорского политехнического колледжа. Кольская ГМК разрабатывает проект по созданию лаборатории в Мончегорском политехническом колледже», – рассказала Наталия Карпенко.

«Система среднего профессионального образования сегодня является предметом нашей гордости. Пять лет назад мы поставили перед собой амбициозную задачу – создать центр арктических компетенций, и региональный Минобр во взаимодействии с партнёрами отлично с ней справился. Проведена колоссальная работа по оснащению средних образовательных учреждений, изменению перечня специальностей на тот, который по-настоящему востребован предприятиями и производствами», – подчеркнула глава региона.

Марина Ковтун отметила, что Мурманская область готова делиться своим практическим опытом с другими регионами.