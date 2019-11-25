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Мурманская область. Арктика25.11.19 17:15

Системный контроль даёт хороший результат

Специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета продолжают плановые и внеплановые рейды по проверке работы управляющих организаций. Напомним, два раза в неделю проходят заседания оперативных штабов, на них приглашаются руководители организаций, обслуживающих жилой фонд. Сегодня очередной рейд состоялся на улице Свердлова, 82.

– Проверки проводятся регулярно и абсолютно на разных территориях. Работе УК в этом дворе можно дать положительную оценку, так как предупреждения и замечания своевременно устраняются. Мы видим абсолютно чистый двор, – отметил депутат Совета депутатов Сергей Коробков.

После предупреждений многие организации, обслуживающие многоквартирные дома, более серьезно относятся к своим обязанностям. С начала зимнего периода в Ленинском округе проведено 195 проверок придомовых территорий. Административной комиссией наложено штрафов на общую сумму более пяти миллионов рублей.

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