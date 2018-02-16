Общественный совет при областном Минэкономразвития обратился в адрес Россельхознадзора по вопросу организации в одном из пунктов пропуска в Мурманской области на российско-финской границе пограничного контрольного ветеринарного пункта и фитосанитарного контрольного поста.

Полноценно функционирующий пункт пропуска на международном автомобильном пункте, в котором предусмотрено осуществление всех видов государственного контроля в Мурманской области, есть только на границе с Норвегией – МАПП «Борисоглебск».

Авторы обращения отмечают, что ежегодно десятки тысяч граждан России и зарубежных государств, грузовых и легковых транспортных средств пересекают границу, приводят данные Мурманской таможни о количестве пересечений границы, отмечая примерно одинаковое число граждан и транспортных средств, пересекавших границу через МАПП «Борисоглебск» и МАПП «Салла» в новогодние каникулы.

В письме говорится, что «ситуация на международных автомобильных пунктах пропусков, расположенных в Мурманской области на границе с Финляндией, не способствует укреплению внешнеторговых и экономических связей, развитию делового и других видов туризма, влечёт на собой значительные ограничения в свободе перемещения товаров и людей через госграницу в части въезда, ввоза либо возвращения в Российскую Федерацию из иностранных государств, в первую очередь из Финляндии».

Члены Общественного совета при Министерстве экономического развития Мурманской области просят руководителя Россельхознадзора с учётом мнений участников внешнеэкономической деятельности, представителей туриндустрии принять решение о выделении соответствующего финансирования и организации в одном из пунктов пропуска в Мурманской области на российско-финской границе пограничного контрольного ветеринарного пункта и фитосанитарного контрольного поста с учетом уже сложившихся и перспективных экономических связей, а также величины турпотока.

Письмо, подписанное председателем Общественного совета при министерстве Сергеем Семеновым, в адрес руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта.