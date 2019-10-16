Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Мурманской области находится на неэпидемическом уровне

В период с 7 по 13 октября (41 неделя) на территории Мурманской области ситуация по заболеваемости ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Заболеваемость совокупного населения находится ниже значения недельного эпидемического порога, сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга на прошедшей неделе заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии.

В Мурманской области продолжается проведение сезонной иммунизации против гриппа. По состоянию на 15 октября привито против гриппа около 200 тысяч человек.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области рекомендует жителям области не игнорировать возможность получения специфической профилактики сейчас, что позволит избежать возможных негативных последствий в будущем.