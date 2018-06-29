В соответствии с поручением первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина региональное Министерство экономического развития еженедельно проводит мониторинг цен на топливо на автозаправочных станциях региона на основе сведений, предоставленных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области и Федеральной службы государственной статистики.

По данным Управления ФАС России по Мурманской области за период с 18 по 24 июня текущего года по сравнению с 1 мая рост оптовых цен на бензин марки АИ-92 у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» составил 114,42%, АИ-95 – 114,72%. Рост оптовых цен у ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» на бензин марки АИ-92 – 108,30%, АИ-95 – 106,86%.

За аналогичный период рост розничных цен на бензин марки АИ-92 у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» составил 104,23%, АИ-95 – 103,72%. Рост розничных цен у ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» на бензин марки АИ-92 составил 104,05%, АИ-95 – 105,37%.

По информации Федеральной службы государственной статистики, средняя цена на бензин в Мурманской области в мае текущего года составила – 44,06 рубля (по России – 42,59 рубля, по СЗФО – 42,98 рубля). В абсолютных значениях рост цен на бензин автомобильный в среднем по региону составил: по сравнению с декабрем 2017 года – 3,32 рубля (по России – 3,55 рубля, по СЗФО – 3,58 рубля); по сравнению с апрелем 2018 года – 1,90 рубля (по России – 2,28 рубля, по СЗФО – 2,14 рубля).

Таким образом, считает региональный Минэк, можно сделать вывод, что ситуация с повышением розничных цен на нефтепродукты в Мурманской области соответствует общей тенденции, складывающей по России в целом.