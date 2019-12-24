Ситуация с уборкой снега в Мурманске постепенно меняется – Евгений Никора

Сегодняшний день глава администрации города Мурманска Евгений Никора начал с проверки дворов домов №№ 5 и 7 на улице Морской. С самого утра здесь идёт уборка придомовых территорий.

– Жители неоднократно обращались ко мне с жалобами на вывоз снега. Сегодня мы встретились с представителями управляющей компании и управления Первомайского округа, чтобы обсудить вопросы на месте. Могу сказать, что постепенно ситуация меняется в лучшую сторону, – отметил Евгений Никора.

Со стороны городских властей ведётся постоянный мониторинг ситуации в сфере ЖКХ. Все обращения от жителей областного центра доводятся до сведения управляющих организаций, которые обязаны в максимально короткие сроки решить возникшие проблемы. Специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета и представителями прокуратуры регулярно проводят рейды по проверке работы УК во дворах.