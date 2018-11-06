Сиял талантами «Полярный круг»

Со 2 по 4 ноября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел VII Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг», посвященный 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.

Праздник «закружил» в танце 50 талантливых любительских и профессиональных коллективов из России, Норвегии и Чехии.

В течение трех фестивальных дней руководители профессиональных коллективов проводили мастер-классы, а коллективы дарили концерты жителям городов Мурманской области. Так, 3 ноября в Ловозерском Центре развития досуга и культуры состоялся спектакль «Однажды» театра танца «Стелларис» (г. Хаммерфест, Норвегия) и Национального ансамбля песни и танца Республики Карелия «Кантеле» (г. Петрозаводск, Россия). Это спектакль для всей семьи, базирующийся на культуре вепсов и саамов.

4 ноября жители столицы Кольского края также увидели спектакль «Однажды», а затем танцевальное представление на тему сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка» театра «M’art dance project» (г. Архангельск) и хореографические зарисовки «Посвящение М. Петипа» театра балета (г. Киров).

4 ноября на главной сцене Кольского Заполярья прошло торжественное награждение победителей международного фестиваля и красочный гала-концерт.

В этом году выступления участников оценивали: Зозулина Наталья Николаевна - кандидат искусствоведения, член Союза Театральных деятелей СССР/России, член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска», Лауреат премии «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «пресс-лидер», член международного жюри европейской балетной премии «Тальони-Приз», автор книг и сборников по истории хореографического искусства, профессор кафедры балетоведения Академии русского балета им. А.Я. Вагановой (г. Санкт-Петербург); Гальцина Наталья Васильевна - Заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Карелия, Лауреат Государственной премии России им. М.И. Глинки, Лауреат Государственной премии Республики Карелия, кавалер ордена «Знак Почета», кандидат искусствоведения, художественный руководитель и главный балетмейстер детской балетной студии Музыкального театра Республики Карелия (г. Петрозаводск); Ледовской Александр Юрьевич - Заслуженный артист Российской Федерации, балетмейстер-постановщик Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» им. Михаила Фирсова, доцент кафедры хореографического искусства и спортивного танца, Владимирского государственного университета (г. Владимир); Ткач Иван Иванович - Заслуженный артист Российской Федерации, балетмейстер Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота (г. Североморск); Смирнов Яков Иванович - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, балетмейстер-режиссер, старейший деятель хореографической культуры Мурманской области (г. Мурманск).

Фестиваль хореографического искусства «Полярный круг» - это, прежде всего, конкурс. В рамках конкурсной программы участники продемонстрировали свои достижения в искусстве танца в четырех номинациях: «Солисты», «Классическое наследие России», «Современный танец» и «Народный танец».

Диплом Гран-при в номинации «Классическое наследие России» вручен Детской школе классического танца г. Киров за номер «Перелётные птицы», балетмейстеры - Наталья Заболотникова, заслуженный работник культуры Кировской области, Елена Койкова, Елизавета Филиппова, Антонина Филиппова.

Дипломом Гран-при в номинации «Народный танец» награжден Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова за номер «Донская поцелуйная кадриль десятка», художественный руководитель – Лариса Феоктистова, заслуженный работник культуры РСФСР, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации «Душа России», балетмейстер – Дмитрий Смирнов.

Обладателем диплома Гран-при в номинации «Эстрадный/современный танец» стала хореографическая группа труппы Детской театральной школы города Мурманска за номер «Выше неба», руководитель - Наталья Пилипенко, Почётный работник культуры Мурманской области, педагоги-хореографы - Мария Пысина, Наталья Бриленкова, концертмейстер - Ирина Корнилова.

В номинации «Солисты» диплом 2 степени вручен Анастасии Гаврюшиной солистке народного коллектива ансамбля танца «Росинка» (г. Владимир), диплом 1 степени - Дарье Леушиной и Алине Ванчуговой, солисткам Детской школы классического танца г. Киров. Дипломами Лауреата 3 степени награждены Анна Юрчик и Роман Максин, солисты заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» (г. Мурманск), а также Алексей Козлов и Софья Калинкина, солисты театра танца «Луч солнца» (г. Зеленоград). Дипломы Лауреата 2 степени достались Анне Метелёвой, солистке театра балета города Кирова, Павлу Звереву и Ирине Семиволос, солистам заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» (г. Мурманск). Обладателем диплома Лауреата 1 степени стала Дарья Шаньгина, солистка заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» (г. Мурманск).

В номинации «Классическое наследие России» диплом 3 степени получил образцовый хореографический ансамбль «Дружба» (г. Архангельск). Диплом Лауреата 3 степени вручен хореографическому коллективу «Акварель» (г. Мурманск), 2 степени - театру танца «Луч солнца» (г. Зеленоград), 1 степени - театру балета города Кирова.

В номинации «Народный танец» диплом 3 степени получил театр танца «Романтики» (г. Тверь). Диплом 2 степени достался Заслуженному коллективу народного творчества ансамблю танца «Сполохи» (г. Мурманск), а дипломом 1 степени награжден хореографический ансамбль «Школьные годы» (г. Москва).

Дипломы Лауреата 3 степени вручили театру балета города Кирова и хореографическому ансамблю «Островок» (г. Санкт-Петербург), дипломом Лауреата 2 степени награждены ансамбль танца «Отрада» (Республика Коми) и театр танца «Луч солнца» (г. Зеленоград). Обладателями дипломов Лауреата 1 степени стали ансамбль танца «Росинка» (г. Владимир) и Заслуженный коллектив народного творчества хореографический ансамбль «Солнечная радуга» (г. Пермь).

В номинации «Эстрадный/современный танец» дипломом 3 степени награжден хореографический ансамбль «Островок» (г. Санкт-Петербург), дипломом 2 степени - хореографический ансамбль «Акварель» (г. Полярные Зори), а дипломом 1 степени - ансамбль современного танца «Престиж» (п. Молочный).

Дипломы Лауреата 3 степени вручили театру танца «Романтики» (г. Тверь) и ансамблю танца «Росинка» (г. Владимир). Дипломами Лауреата 2 степени наградили хореографический ансамбль «Дружба» (г. Архангельск) и Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» (г. Мурманск). Дипломы Лауреата 1 степени присудили «M'art Dance project» (г. Архангельск) и театру балета города Кирова.