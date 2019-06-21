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Мурманская область. Арктика21.06.19 08:15

«Сказки на песке» - в Териберке состоялся Фестиваль культуры народов Севера

В Териберке состоялся Фестиваль культуры народов Севера «Сказки на песке», организованный по инициативе Анфисы Агеевой, председателя Родовой общиной коренного малочисленного народа саами «Мохкйок» при поддержке Териберского Дома культуры, Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера, Ассоциации кольских саамов.

Проект «Сказки на песке» является победителем гранта Культурного фонда союза саамов.

В открытии фестиваля приняли участие директор Териберского Дома культуры Ольга Николаева и специалист Центра народов Севера, президент Ассоциации кольских саамов Елена Гой.

Несмотря на пасмурную погоду и холодный ветер Териберка озарилась улыбками гостей и яркими выступлениями участников из Ловозера, Ёны, Мурманска, Оленегорска и Териберки.

В рамках мероприятия прошла выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства «Зов тундры». Саамские мастерицы привезли на выставку свои уникальные изделия из бисера, кожи и меха, вязаные изделия и многое другое и показали для всех желающих мастер-классы по саамскому рукоделию. Также в рамках фестиваля гости познакомились с традиционной одеждой народа саами на красочном дефиле от представителей древнего рода Захаровых.

Приятным сюрпризом для гостей и участников фестиваля стало угощение национальной саамской ухой.

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