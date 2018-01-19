Мурманская область. Арктика19.01.18 08:52
«Сказочное зимовье» в областной детско-юношеской библиотеке
21 января Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает всех участников акции «И зима рассказывает сказки…», малышей и их родителей на семейное праздничное мероприятие «Сказочное зимовье».
Акция проходила с 1 декабря 2017 года по 20 января 2018 года. В ней приняли участие более 160 малышей. За полтора месяца они прочитали более 500 книг с волшебными новогодними и рождественскими сказками, выучили много новогодних стихов. На празднике победители акции - те, кто прочитал больше всех волшебных новогодних сказок, получат заслуженные награды.
Маленьких читателей также ждут игры, викторины, веселые конкурсы, встреча с героями любимых новогодних и рождественских сказок. Завершится мероприятие просмотром любимого мультфильма.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 248 человек
-
Последние комментарии
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Гайдаровский форум выдаёт мрачные прогнозы
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
Илья
17.01.18 22:23
Согласен со Светланой. Примерно такая же система и в США (для Аляски). А вот с Валерией не согласен. Потому-то мы и голосуем за "незаменимого", что помним, как сидели на бобах при его конкурентах - чт
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиФинансовая система Мурманской области находится в устойчивом положении-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 14 копеек, доллар теряет 17-PRO ЭнергетикуНеобходимо повышать надежность энергоснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях