«Сказочное зимовье» в областной детско-юношеской библиотеке

21 января Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает всех участников акции «И зима рассказывает сказки…», малышей и их родителей на семейное праздничное мероприятие «Сказочное зимовье».

Акция проходила с 1 декабря 2017 года по 20 января 2018 года. В ней приняли участие более 160 малышей. За полтора месяца они прочитали более 500 книг с волшебными новогодними и рождественскими сказками, выучили много новогодних стихов. На празднике победители акции - те, кто прочитал больше всех волшебных новогодних сказок, получат заслуженные награды.

Маленьких читателей также ждут игры, викторины, веселые конкурсы, встреча с героями любимых новогодних и рождественских сказок. Завершится мероприятие просмотром любимого мультфильма.