Сказочные персонажи зимы

30 января – День Деда Мороза и Снегурочки. В Городской детской библиотеке «Мир Детства» Снежногорска, в преддверии праздника целую неделю юные читатели из детских садов совершали познавательный экскурс «В гости к Деду Морозу и Снегурочке».

Ребята познакомились с историей возникновения древнего славянского праздника, заочно побывали на родине любимых зимних героев.

Во время встречи Дед Мороз загадывал детям загадки, а библиотекари проводили весёлые конкурсы и игры. Завершались экскурсии большим хороводом.